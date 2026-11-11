阿联酋当局取消了因埃博拉病毒暴发而于6月实施的暂停向乌干达公民签发新签证的措施。乌干达护照持有人获准进入阿联酋，条件是其离开乌干达后已至少过去21天，据《国家报》报道。

对两个国家的限制仍然有效

更新后的规定由阿联酋国家紧急、危机与灾害管理局、卫生与预防部，以及联邦身份、公民身份、海关和港口安全局公布。

由于这些国家的流行病学形势，针对刚果民主共和国和南苏丹暂停签发新签证的措施仍然有效。限制也适用于经阿联酋过境的乘客，若其在抵达前未在乌干达、刚果民主共和国或南苏丹以外停留超过21天。

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特定类别的例外

在2026年6月前已被阿联酋教育机构录取的乌干达学生及其家庭成员将获准入境。持普通护照的乌干达驻外使馆行政人员及其家庭成员也可进入该国。

乌干达外交和特别护照持有人可在与相关部门协调的情况下，按照为获豁免类别制定的医疗程序入境。人道主义和医疗个案将逐案审议。前往阿联酋接受治疗的人员必须提交经批准的医疗报告，其中须注明诊断结果、医疗机构名称以及计划开始治疗的日期。

阿联酋当局表示，将继续监测流行病学形势，并在必要时根据风险评估更新预防措施。

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