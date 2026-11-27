阿联酋首次发行了以迪拉姆计价的数字政府债券，规模为1.8亿迪拉姆，约合4900万美元。该发行由该国财政部在主权国库券计划框架内完成，The National报道。

这些数字债券期限为两年，到期收益率为年化4.98%。此次发行通过欧洲清算银行（Euroclear）的数字金融市场基础设施进行，相关证券在迪拜纳斯达克交易所上市。

区块链上的债券

数字国库券是通过区块链或其他分布式账本技术呈现的政府债务证券。这类工具使用数字代币和共享账本进行发行、交易和结算。

财政部表示，发行和结算采用了数字基础设施，同时保留了与传统分销和结算系统的整合。负责金融事务的国务部长穆罕默德·阿尔·侯赛尼称，这项交易是国内债务工具市场发展的重要阶段。

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银行间分配

渣打银行、花旗银行和阿联酋国民银行参与了此次发行。债券被平均分配给六家一级交易商：第一阿布扎比银行、阿联酋国民银行、阿布扎比商业银行、马士礼格银行、汇丰银行和渣打银行。

迪拜金融市场和迪拜纳斯达克交易所首席执行官哈米德·阿里表示，此次上市展示了将数字发行和结算与现有交易所基础设施直接结合的可能性。他表示，投资者可获得上市主权工具所具有的透明度和进入二级市场的机会。

财政部还表示，11月国库券和伊斯兰债券拍卖的发行总额为9.2亿迪拉姆，认购申请总额为30.4亿迪拉姆。其中包括5.5亿迪拉姆、于2031年9月到期的伊斯兰债券，以及3.7亿迪拉姆、于2028年11月到期的新一批普通债券。

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