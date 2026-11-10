阿拉伯联合酋长国对非穆斯林宗教场所设立最高75万迪拉姆的罚款，重复违规者的许可证可能被暂停。阿联酋政府于10月14日生效的决定规定了对24类违规行为的处罚，《国民报》报道。

该规章并未对非穆斯林宗教场所施加新的限制，而是更新了执行现行规定的机制。当局可在不诉诸法院的情况下发出警告、处以罚款或暂停运营。对于大多数类别的违规行为，第四次违规将导致全部活动暂停，最长为三个月。

最高处罚

针对与外国实体的联系以及未经授权募款，规定了最高罚款。与另一国家的外交或官方机构进行正式或非正式接触，首次违规可能被罚25万迪拉姆，第三次违规最高可被罚75万迪拉姆。

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接受来自阿联酋境外的捐款、赠款或其他支持，以及募集或宣传捐款，包括通过社交媒体进行的相关活动，均可被处以10万至50万迪拉姆罚款，具体取决于违规次数。在许可场所以外举行宗教仪式，或将机构用于非预定用途，可能导致10万迪拉姆罚款。

许可证与财务监管

对于未续期许可证仍继续运营的行为，起初将给予警告，重复违规将分别处以2.5万迪拉姆和5万迪拉姆罚款。该机构将获得60天时间续期许可证。此外，未经批准更换董事会成员、未配备指定监督员、未及时召开年度会议以及未经当局许可修改章程，也分别设有处罚。

宗教场所必须在阿联酋的银行开设账户，并向当局提供账户资料。在现金存入获批准的银行账户前动用现金，将导致警告，随后会被处以罚款；若违规持续，许可证可能被暂停三个月。被处以的处罚可在收到通知后15天内提出申诉，罚款必须在30天内缴纳。

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