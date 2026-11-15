据NME报道，Oasis在美国洛杉矶Peacock剧院举行的仪式上入选摇滚名人堂，但乐队没有任何成员出席。

演员鲍勃·奥登科克为乐队作介绍，他因电视剧《风骚律师》而知名。他开玩笑说，音乐人出现在仪式上并不符合Oasis的风格。奥登科克还回忆了乐队的两场演出：1998年在洛杉矶的演出，以及2025年在新泽西州MetLife体育场举行的重组演唱会；他称后者是自己一生中最美好的夜晚之一。

Wonderwall的原声版本

在播放介绍Oasis职业生涯及乐队重组的视频后，乡村音乐表演者小斯蒂芬·威尔逊登台。他独自演唱了Oasis于1995年推出的热门歌曲《Wonderwall》的原声版本，并融入乡村音乐元素。

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奥登科克表示，在拍摄《风骚律师》期间，他每天都会听Oasis，以让自己进入所需的状态。他说，乐队的音乐让他更有自信、充满能量和大胆。

加拉格尔兄弟缺席

利亚姆和诺埃尔·加拉格尔缺席仪式一事已于本周早些时候得到确认。利亚姆此前曾批评摇滚名人堂，并在X上解释不出席的原因是，为了一个晚上而进行这趟旅程太远。诺埃尔则在同一天与Goldie及Skunk Anansie的Skin一起，在伦敦皇家节日大厅参加EFG伦敦爵士音乐节演出。

Oasis第三次提名后入选名人堂：乐队此前曾于2024年和2025年获得提名。这项荣誉涉及八名前任和现任成员：利亚姆和诺埃尔·加拉格尔、保罗·阿瑟斯、Gem Archer、保罗·麦圭根、安迪·贝尔、托尼·麦卡罗尔和艾伦·怀特。在Live ’25重组巡演后，乐队正准备开启售罄的Live ’27世界巡演，在英国、爱尔兰、欧洲和北美举办42场演出。

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