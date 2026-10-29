澳大利亚国防部秘书长梅根·奎因支持该部门一名高级官员提出的建议，即请求参议院委员会不要在社交媒体上传播公务员作证的视频。《卫报》报道称，这一点可从该报根据获取信息请求获得的通信记录中看出。

向参议院委员会提出的请求

负责安全与资产事务的副秘书长西莉亚·珀金斯9月4日在委员会听证会上表示，国防部门代表不同意其证词在社交媒体上被再次传播。她援引澳大利亚公共服务秘书委员会的立场，该委员会曾对证词可能被断章取义表示担忧。

该委员会提交的材料还称，此前听证会经过剪辑和补充的视频据称导致针对员工的不可接受的个人评论、嘲讽、敌意和侮辱。绿党参议员戴维·舒布里奇反对这一要求，强调证词是在公开听证会上作出的。委员会根据参议院书记官的建议，驳回了珀金斯的请求。

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官员的论点

在8月25日致奎因的信中，珀金斯提议在发言中加入明确声明，表示证人不同意在社交媒体上传播经编辑的录像。她认为，这出于确保安全工作条件的需要、网络欺凌风险，以及网络威胁和来自外国情报机构的威胁。

奎因回复称，她准备支持使用这样的表述。该部门另外两名副秘书长约翰·里德和凯特·帕特森也以小幅修改后的形式批准了拟议文本。珀金斯告诉同事，她已与副总理理查德·马尔斯办公室以及国防部长助理彼得·哈利勒办公室讨论了这项倡议。该报称，这两个办公室均未就声明内容向她作出指示。

国防部门发言人未作出单独评论，而是提请关注奎因在参议院的声明。她指出，听证会后对员工的对待有时可能与雇主保障其健康和安全的义务相冲突。

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