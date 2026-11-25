在美国，佐治亚州当选州长凯莎·兰斯·博特姆斯将于1月12日在亚特兰大市中心的State Farm Arena宣誓就职。仪式将于11:00开始，博特姆斯将成为该州第84任州长，《国会山报》报道。

亚特兰大的仪式

就职仪式将在亚特兰大老鹰篮球俱乐部的主场举行。与博特姆斯一同宣誓就职的还有当选副州长乔什·麦克劳林，以及其他将担任宪法职位的州官员。

过渡团队幕僚长塔龙·约翰逊表示，鉴于人们对该活动兴趣浓厚，选择State Farm Arena是为了让来自佐治亚州不同地区的居民都能参加仪式。据他所说，博特姆斯团队正准备在任期第一天开始工作，并推行一项侧重于降低成本、创造机会和加强该州社区未来的计划。

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历史性任命

博特姆斯将成为美国历史上首位担任州长的黑人女性。她也将成为佐治亚州首位女性州长和首位黑人州长。她将接替共和党人布赖恩·坎普，后者因任期限制无法竞选连任。

博特姆斯此前于2018年至2022年担任亚特兰大市长，随后在乔·拜登政府担任高级顾问。根据Decision Desk HQ的数据，在本月的选举中，她以超过8个百分点的优势击败了医疗保健行业高管、共和党人里克·杰克逊。自罗伊·巴恩斯于2003年离任以来，她将成为首位领导佐治亚州的民主党人。

过渡团队

博特姆斯名为“Georgia’s Promise”的过渡团队包括商界和娱乐业代表。该倡议的联合主席是媒体经理泰勒·佩里；其成员还包括家得宝创始人阿瑟·布兰克和沃尔格林前首席执行官罗莎琳德·布鲁尔。该团队承诺将在未来几周公布有关就职典礼门票和就职舞会计划的更多信息。

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