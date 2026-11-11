美国俄亥俄州当选民主党众议员唐·伦纳德表示，如果他不支持众议院民主党少数党领袖哈基姆·杰弗里斯担任议长，其党内高级立法者曾威胁要让他的工作更加困难，并阻挠他连任。阿纳多卢通讯社于11月11日报道了此事。

支持的条件

伦纳德表示，11月10日晚间，他与民主党资深立法者会面。他称，他们警告他不要为支持杰弗里斯提出条件。

伦纳德希望获得推动一项宪法修正案的承诺，以推翻最高法院在“联合公民”案中作出的、涉及竞选资金的裁决。他还希望促成美国停止支持以色列和伊朗战争。

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这名当选众议员表示，对方明确警告他可能遭到政治报复。据他所说，这可能意味着在未来两年让他在华盛顿的日子更加难过，并协助促成他在2028年选举中落败。伦纳德没有透露据称发出这些威胁的官员姓名，他的说法也未得到独立证实。

党领导层的反应

众议院民主党党团主席皮特·阿吉拉尔在评论伦纳德的声明时表示，他不知道所指的是哪些民主党资深人士。他还确认支持杰弗里斯，并称“毫无疑问”后者将成为下一任议长。

伦纳德在俄亥俄州第15国会选区击败了现任共和党人迈克·凯里。总统唐纳德·特朗普在2024年总统选举中以约10个百分点的优势赢得该选区。众议院民主党人计划于11月18日至19日举行党内领导层选举，而全体众议院将于2027年1月3日，即第120届国会开始履职时，选举议长。

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