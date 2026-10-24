在南非约翰内斯堡，一名34岁男子被控谋杀一名被称为“婴儿妮基塔”的四岁女孩。他向法院表示，自己不是她的生父。这一说法是在量刑听证期间提出的，该男子承认对该儿童的死亡负有责任，TimesLIVE报道。

被告的证词

在交叉询问中，该男子确认，这名女孩是其共同被告——即女孩母亲——的女儿。针对该女子的诉讼程序已被分拆为单独案件。她被控未报告涉嫌虐待和性犯罪；预计她将申请保释。

该男子还承认，他殴打了由其照看的三岁儿子。据他所述，在孩子们的母亲工作期间，他曾在白天照顾这两名孩子约三个月。被告称，他用手殴打了“婴儿妮基塔”和她的兄弟，并将自己的行为归因于吸毒。

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各方对量刑的立场

控方援引尸检结果称，死亡原因为钝性头部创伤、缺氧——即组织和器官氧气不足——以及相关并发症。辩方称，在确定刑罚时应考虑缺氧因素。检察官对此提出异议，称氧气不足与被告的行为有关，而非一种独立的医疗状况。

检方坚持要求判处无期徒刑，理由是被控罪行的严重性、儿童所受伤害，以及其认为不存在足以减轻判决的重大且令人信服的情节。辩方请求考虑该男子此前没有犯罪记录、承认有罪并表达悔意。

该被告还被控袭击、强奸和虐待儿童。检察官指出，对谋杀儿童及强奸儿童的指控可判处无期徒刑，而虐待儿童的最低刑罚为10年监禁。法院将量刑决定推迟至10月27日；该男子将继续被羁押。

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