塞浦路斯法马古斯塔封闭区域瓦罗沙的土族塞人行政当局负责人乌纳尔·于斯泰尔宣布了一项大规模重建计划。他表示，所谓瓦罗沙新发展计划的筹备工作已经完成，并将在未来几周向公众公布。据Cyprus Mail报道。

地区发展计划

于斯泰尔称，该项目是其行政当局筹备的最大基础设施项目。他表示，该计划旨在改变法马古斯塔，恢复这座城市与大海的联系，并将瓦罗沙打造为该地区最具实力的旅游目的地之一。

于斯泰尔表示，该项目是为2033年庆祝单方面宣布独立50周年所做准备的一部分。报道未提供计划中重建工程的细节。

瓦罗沙的地位

1974年土耳其军队控制法马古斯塔后，瓦罗沙变为空城。居住在该地区的希腊族塞浦路斯人离开了自己的房屋和财产，此后一直无法返回。

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这一封闭区域数十年来基本无法进入。2020年10月，土耳其和土族塞人当局向游客部分开放了海滩及瓦罗沙的部分区域。2021年7月，它们宣布取消该地区另外3.5%区域的军事地位，为这片领土的民用开辟了道路。

联合国安全理事会谴责了这些举措，并呼吁撤销这些举措。根据第550号和第789号决议，由并非原居民的人定居瓦罗沙任何部分被视为不可接受；该地区必须移交联合国管理，并归还给合法居民。

于斯泰尔多次拒绝克里斯托杜利季斯提出的建议，即以在欧盟委员会监督下开放法马古斯塔港为交换，将瓦罗沙归还联合国管理。他坚持认为，瓦罗沙问题不能脱离全面解决塞浦路斯问题而单独处理。于斯泰尔此前还援引地震评估表示，封闭区内接受检查的建筑不符合抗震要求，其中许多处于失修状态。

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