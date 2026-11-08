巴基斯坦信德省政府首脑赛义德·穆拉德·阿里·沙阿宣布塔尔帕卡尔县为受旱灾地区。作出这一决定之际，当地85%至90%的农作物已被毁或失去生产力，牲畜则面临缺水和饲料不足的问题，《The Express Tribune》报道。

根据当地税收部门的数据，只有10%至15%的农作物存活下来。

水和饲料

在首席部长官邸举行的会议上，沙阿审议了塔尔帕卡尔全部七个塔卢卡的情况。他指示相关部门确保饮用水、饲料和生活必需品不间断供应。

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首席秘书阿西夫·海德尔·沙阿接到指示，立即维修并恢复所有故障反渗透装置，同时确保现有供水系统全面运行。

9月降雨稀少

当局还必须评估从瑙科特至米提铺设单独输水管道的可能性，以便该市获得稳定的饮用水来源。根据会议上提交的数据，七个塔卢卡在2026年获得了181至273毫米的季风降雨。

与此同时，9月降雨量仅为1至36毫米。因此，农作物和天然牧草在成熟前就已枯死。沙阿还强调，必须紧急为牲畜提供饲料，因为畜牧业是塔尔帕卡尔居民的重要收入来源。

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