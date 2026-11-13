巴基斯坦信德省首席部长穆拉德·阿里·沙阿在卡拉奇指示省级部门加快实施水安全和气候韧性项目。其中包括提高灌溉效率、建设排水基础设施、收集雨水，以及为受洪灾影响的社区提供安全饮用水，Dawn报道。

在首席部长官邸举行的气候变化会议上，沙阿表示，气候韧性不仅是环境问题，也是信德省发展的必要条件。他说，该省尤其容易遭受洪水、干旱、缺水和海岸侵蚀的影响。他强调，每项气候倡议都必须为民众带来实际成果，保护生命、生计、水资源和基础设施。

水资源、排水和防洪

与会者审议了防洪、住房重建、红树林恢复、可再生能源发展和气候导向型农业的工作进展。简报会上通报称，已在23个地区修复552英里的运河，并建设了207座小型水坝，总蓄水能力为65万英亩英尺。

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沙阿指示灌溉部门维护现代化防洪基础设施，加快排水项目，并高效利用现有水资源。会议还讨论了拟议中的STAR-WASH计划，该计划价值5.4亿美元，旨在为受洪灾影响的村庄提供安全用水和卫生服务。在第一阶段，该计划面向120万至150万人。

红树林和清洁能源

会议还专门审议了Delta Blue Carbon倡议框架下12.6万公顷红树林的恢复工作。信德省海岸韧性项目将通过加固海岸、排水和基于自然的解决方案，保护塔塔、苏贾瓦尔和巴丁地区超过50万名居民。

省政府还审议了新增风电项目组合，总装机容量为2360兆瓦；面向27.5万户低收入且未接入电网家庭的太阳能倡议；以及利用废弃物生产清洁能源的可能性。沙阿呼吁吸引私人投资，并推行气候导向型农业做法，包括太阳能灌溉、地下水补给和数字化气候咨询。

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