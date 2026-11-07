在澳大利亚，为筹备天鹅河殖民地建立200周年而新成立的委员会主席科琳·海沃德表示，2029年的活动应被视为纪念，而非庆祝。这位教育工作者和努加尔族领袖将领导西澳大利亚州委员会，该委员会将确定该州纪念这一周年的方式。

纪念而非庆祝

据澳大利亚广播公司新闻报道，海沃德强调，这一周年应当团结该州居民。她说，一些人会希望庆祝这一日期，而另一些人则不会，但纪念的形式让所有人都能够承认这200年的历史。

1979年，西澳大利亚州纪念150周年时，活动计划包括音乐会、纪念品以及重演詹姆斯·斯特林上尉及其士兵抵达天鹅河河岸的场景。当时的查尔斯王子、现任国王查尔斯也观看了该活动，并为位于海伊街的斯特林雕像揭幕。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

重点关注长期项目

海沃德指出，2029年的活动可能与1979年的计划大不相同。她没有排除举办音乐会、免费演出和烟花表演的可能性，但认为这些不应成为纪念活动的主要内容。在她看来，更重要的是为该州创造持久的遗产。

她列举的可能举措包括将州档案数字化，这可以让人们更容易获取有关其家族历史的信息。海沃德还支持关于西澳大利亚州居民居住地区的教育项目。她指出，许多郊区名称源自原住民语言，但并非所有人都了解其含义。

有关该计划的公众咨询已经在进行中。相关结果报告将在数周后提交给委员会。海沃德表示，讨论应适当考虑该州的原住民基础，以及所有文化群体对其发展的贡献。

关注我们在