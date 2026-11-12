巴基斯坦旁遮普省政府首脑玛丽亚姆·纳瓦兹在伊斯兰堡举行的巴基斯坦矿产投资论坛上表示，有重大证据表明该省五条河流中存在足量砂金。《黎明报》报道。

关于河流中黄金的声明

纳瓦兹称，据说黄金确实流经旁遮普省的全部五条河流，其中包括米安瓦利和阿托克地区。她还称，巴基斯坦是一个在地上和地下都拥有巨大财富的国家，在她看来，这些财富应被勘探并转化为有形的经济资源。

旁遮普省政府首脑表示，开发资源的障碍并非资源是否存在，而是地上的混乱。副总理兼外交部长伊沙克·达尔也在论坛上发表了讲话。俾路支省和信德省政府首脑，以及开伯尔-普赫图赫瓦省省长费萨尔·卡里姆·昆迪出席了活动。

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资源与对投资者的支持

纳瓦兹称，在约两年半时间内，旁遮普省矿山和矿产部门的收入从约100亿巴基斯坦卢比增至400亿巴基斯坦卢比。她还表示，奇尼奥特拥有2.615亿吨铁矿石储量。

她表示，省政府寻求通过一站式机制、消除官僚延误和不必要程序，简化投资者在采矿业的工作。纳瓦兹称，政府还进行资本投资以降低投资者成本，提供最高50亿巴基斯坦卢比的优惠融资，并提供基于太阳能的解决方案，以降低能源和燃料成本。

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