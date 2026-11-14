在新德里，印度总理纳伦德拉·莫迪的办公室召见了电信秘书阿米特·阿格拉瓦尔，要求其就依据伪造法院命令发布的、封锁100多个网站的指令作出解释。据Channel NewsAsia援引两名了解情况的政府官员报道称。

该媒体消息人士称，阿格拉瓦尔中断了前往另一邦的行程，以赶来作出解释。他是电信部级别最高的官员，该部门负责监管大型电信运营商和互联网服务提供商等。

封锁129个网站

路透社此前报道称，电信部门官员指示互联网服务提供商封锁129个提供非法博彩的网站。依据是据称由冒充律师的人发送给官员的高等法院命令。

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印度禁止在线博彩。与此同时，该事件引发了对在线内容封锁和删除系统中文件核验机制的担忧，因为伪造的法院文件可能被用于封锁合法网站。

伪造案调查

邦警方已对身份不明人员展开刑事调查，他们涉嫌伪造文件和诈骗。电信部也启动了内部审查，警方则在调查中向该部门索取了文件。

根据警方的说法和法院登记记录，路透社报道的两份邦法院命令均为伪造：其中含有虚构的法院标志和印章，以及伪造的二维码。要求服务提供商封锁网站的文件及官员往来函件曾在电信部网站上公开数月。截至周六，其中一份伪造命令仍可公开访问，另一份已被删除。

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