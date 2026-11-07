一项对100项科学研究的综述显示，与气候变化相关的干旱可能增加某些依赖水的感染传播风险。当水体变浅或干涸时，病原体的动物宿主和致病微生物会聚集在少数水源附近，从而使疾病传播更容易，Mongabay报道。

这篇发表在《Trends in Ecology & Evolution》期刊上的综述作者将这一现象称为“干旱与疾病悖论”。此前，人们认为水资源减少应当自动减少依赖水的病原体数量。然而，最高风险可能出现在中间阶段——即水已经短缺，但水体尚未完全消失时。

为何水量减少并不总会降低风险

研究人员确定了决定疾病对干旱反应的三种机制：宿主彼此靠近、水质变化，以及水体连同宿主和病原体种群完全消失。在简化的水生生态系统中，蚊子的捕食者和竞争者可能减少，而营养物质和有机残留物的数量可能增加。在这种条件下，小型静止水体可能促进蚊子繁殖。

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据报道，2025年干旱覆盖了约30%的全球陆地面积，几乎是2000年的两倍。综述作者指出，类似机制已被用于描述炭疽、霍乱、锥虫病、登革热、出血性疾病、禽肉毒中毒及其他感染。

生态控制的实例

生态变化影响的一个例子，是1986年迪亚马大坝建成后塞内加尔河的情况。该大坝阻断了当地河虾Macrobrachium vollenhovenii的迁徙；这种河虾会捕食淡水螺，而淡水螺是引起血吸虫病的寄生虫的中间宿主。在将河虾重新引入部分河段后，当地受感染螺类的数量减少了80%，感染数量则下降了约18%。

科学家还关注了蜻蜓：其幼虫在水中以蚊子幼虫为食，成虫每天可吃掉数十只蚊子。2023年的一项荟萃分析显示，蜻蜓和豆娘能够有效控制蚊虫种群，以及西尼罗热和圣路易斯脑炎等疾病的传播。综述作者认为，监测病原体对干旱的反应、疫苗接种、媒介控制和生态系统保护，有助于预测传染病暴发。

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