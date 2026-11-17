儿童和青少年每日服用铁剂，可能会降低缺铁性贫血的风险，同时不会明显影响常见疾病。参与者超过5万人的114项研究的科克伦综述作者得出了这一结论，News-Medical报道。

综述作者研究了什么

研究人员分析了每日口服单独补铁、铁剂与叶酸联合使用，或与其他维生素和矿物质联合使用的影响。相当大一部分研究在亚洲开展，其中许多涉及五岁以下儿童。

作者评估认为，与安慰剂或不进行干预相比，不含其他补充剂的铁剂可能降低缺铁性贫血的发生率。铁剂与叶酸联合使用也可能具有这一效果，但这一结论仅基于一项研究。有关铁剂与其他微量营养素组合的数据，其确定性水平各不相同。

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对疾病和副作用的影响

与同性别同龄人相比，单独服用铁剂不会影响儿童的身高或体重。研究也未发现其对咳嗽、发热或呼吸道疾病有影响。铁剂与叶酸联合使用几乎不会改变腹泻和呼吸道疾病的发生率。

与此同时，部分有关副作用的数据尚不确定。铁剂可能导致粪便颜色改变；单独服用铁剂对呕吐或腹泻可能几乎没有影响，而作者称有关便秘的数据非常不确定。铁剂与其他维生素和矿物质的组合，可能比不含铁剂的相同补充剂更常引发呕吐。

综述作者强调，结果支持在缺铁普遍的地区使用铁剂，但这并不意味着每名儿童或青少年都需要每日补充。应结合个人饮食需求、缺铁和贫血的流行情况以及制剂成分进行评估。

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