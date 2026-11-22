一项对40项研究进行的系统综述和荟萃分析发现，与没有该疾病的人相比，2型糖尿病患者患阿尔茨海默病的校正后相对风险高53%。ScienceDaily对此进行了报道。

新发病例发生率

研究人员分析了40篇论文的数据，并估计了2型糖尿病患者中阿尔茨海默病新发病例的发生率。根据他们的计算，在一年内，每一千名此类人群中约有4.7人患上该病。

作者指出，相对风险显示的是两组之间的差异，而发病率指标反映的是新发病例出现的频率。结合这些指标，可以评估2型糖尿病患者中阿尔茨海默病的疾病负担。

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对两种疾病的单独分析

与可能合并不同类型糖尿病或不同形式痴呆的以往综述不同，这项工作专门聚焦于2型糖尿病和阿尔茨海默病。它还单独评估了阿尔茨海默病新发病例出现的频率。

Curtin School of Population Health的研究作者埃马纽埃尔·阿德武伊指出，对相对风险和发病率的分析能更准确地展现2型糖尿病患者中阿尔茨海默病的患病情况。该研究发表于《Alzheimer’s Research & Therapy》。

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