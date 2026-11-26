伦敦大学学院的研究人员分析了43项涉及超过2.8万人的定量研究，发现更高水平的正念与更健康地使用社交媒体以及更好的心理健康指标有关。该综述发表在《PLOS One》期刊上，涵盖了10岁至92岁参与者的数据，据News-Medical报道。

正念是指在当下对自己的想法、情绪和事件保持专注且不加评判的态度。在日常生活中报告拥有更高水平这一技能的人，也更常报告较低程度的抑郁、焦虑、压力、孤独感以及害怕错过重要事情的恐惧——FoMO。

综述得出了哪些结果

在审阅的43项研究中，有39项提供了支持性数据，表明正念可能削弱社交媒体上的负面体验与较差心理健康指标之间的联系。更高的正念水平还与较低程度的社交平台问题性使用有关。

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研究参与者中占比最大的是大学生，为46.5%。所有研究均依赖参与者对自身正念或正念使用社交媒体的自我评估。24项研究使用了正念注意觉察量表（Mindful Attention Awareness Scale），该量表评估一个人对当下自身体验的注意力。

结论需要进一步验证

在一项研究中，参与者进行了正念练习，自行追踪智能手机使用情况，并记录情绪。作者记录到压力、焦虑、FoMO和社交媒体问题性使用指标有所改善。另一项研究发现，限制使用社交媒体八天提高了注意力，但与此同时，与未受限制组相比，这也与负面情绪增加有关。

作者强调，大多数被分析的研究都是横断面研究，因此无法确立正念与更好结果之间的因果关系。现有数据也主要涉及西方国家的年轻人。研究人员指出，社交媒体对心理健康的影响不仅受个人习惯影响，也受平台设计和用户社会环境的影响。

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