来自荷兰和英国的科学家分析了61项孟德尔随机化研究，得出结论称，关于总体身体活动与改善心理或认知健康之间因果关系的遗传证据仍然有限且相互矛盾。正如News-Medical报道，在分析的61项研究中，有30项未发现关联，或结果表明关联方向相反。

科学家分析了什么

该综述发表在《npj Exercise Medicine and Health》期刊上。其中纳入的研究评估了身体活动、久坐行为和体能指标与抑郁症、焦虑障碍、精神分裂症、双相情感障碍、阿尔茨海默病以及总体认知指标之间可能存在的因果关系。

孟德尔随机化方法将遗传的基因变异作为某些特征或行为的间接指标。这种方法可以减少外部因素的影响以及反向因果关系问题——例如，更健康的人更可能参加运动。同时，其结论取决于遗传数据的质量以及所采用假设的正确性。

有氧运动和力量的信号更强

对于特定类型的活动和体能特征，研究发现了更一致的结果。所有三项关于有氧运动的研究，包括游泳和骑自行车，都显示其与较低的抑郁风险有关。作者强调，此类遗传学结论本身并不能证明某一具体训练计划的有效性。

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体能指标更常与更有利的结果相关：八项研究中有六项记录到对心理健康具有潜在保护作用的关联，而十二项研究中有九项发现了与认知指标的关联。个别研究将更强的握力和更高的四肢去脂体重与较低的抑郁风险及更好的认知结果联系起来。

现有数据的局限性

相当一部分研究的质量较低：61项研究中有32项属于这种情况。只有11%的研究具有足够强的遗传工具。常见问题包括筛选基因变异的标准过于宽松、此类变异数量较少，或统计信息不完整。只有26项研究针对具体的“因素—结果”配对使用了独立的遗传汇总数据。

有关久坐行为的数据同样不明确。长时间看电视曾多次与更高的抑郁风险相关，但在考虑体重指数后，部分估计结果有所减弱。综述作者建议将遗传方法与随机试验及家庭队列相结合，以获得更可靠的建议，支持整个生命历程中的大脑健康。

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