英国诺丁汉大学的研究人员得出结论，对于50岁以下人群，解读用于筛查肠癌的粪便免疫化学检测可能需要采取不同方法。科学家分析了该检测在出现可能与结直肠癌有关症状的患者中的表现。

据News-Medical报道，粪便免疫化学检测，即FIT，可检测粪便中微量的血液痕迹。在英国初级医疗服务中，该检测用于有相关症状的患者。FIT结果达到10或以上的患者会被转诊至医院接受紧急进一步检查，包括结肠镜检查。

超过6.9万名患者的数据

研究团队审查了12项研究，涵盖超过6.9万名有症状且获得FIT结果的50岁以下人群。这些患者中约每300人有1人被诊断出结直肠癌，即0.35%。在50岁以上人群中，风险高出三至七倍。

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作者指出，FIT是诊断肠癌的有用检测方法，但同样的10这一阈值未必能同等反映不同年龄组的风险。在现行方法下，为发现1例癌症，可能有显著更多年轻患者需要接受侵入性后续检查，相比之下老年人较少。

需要进一步研究

该研究的资深作者戴维·休姆斯教授表示，有必要确定适用于50岁以下患者的最佳FIT阈值，或将检测结果纳入个体化结直肠癌风险评估模型。他还表示，应研究年轻年龄组FIT指标升高的其他可能原因。

该研究发表在《Gut》期刊上。研究由国际合作伙伴共同参与完成，其中包括COLOREACH-UK和美国慈善组织Fight Colorectal Cancer。

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