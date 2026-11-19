一项新的Cochrane综述表明，对于膝骨关节炎患者，姜黄补充剂可能只能带来轻微的疼痛缓解，或无法带来具有临床重要性的疼痛缓解。News-Medical报道了该综述的结果。

九项研究和1245名参与者

一个国际研究团队分析了九项涉及1245名膝骨关节炎患者的研究。在试验中，研究人员将姜黄补充剂与安慰剂、非甾体抗炎药（包括布洛芬和双氯芬酸）以及对乙酰氨基酚进行了比较。

参与者的平均年龄为52岁至62岁，其中约三分之二为女性。研究在澳大利亚、比利时、印度和泰国开展，持续时间从四周到三个月不等。作者考察了不同的姜黄提取物和以姜黄素类化合物为基础的产品，这些产品在成分、剂量和姜黄素类化合物含量方面存在差异。

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为何结论与此前综述不同

根据作者的评估，现有数据未显示出明确的临床获益：姜黄并未被证明比安慰剂或抗炎药更有效。与此同时，由于研究本身存在不足，证据的确定性有限。

此前的系统综述大多认为，姜黄可能减轻疼痛并改善身体功能。然而，新综述对临床试验的可信度进行了正式审查。十项研究在这一筛查中引发疑问，且未被纳入分析，因为对这些研究的担忧仍未得到解决。

该综述的主要作者、风湿病学家伊万·希林斯基表示，他不会常规推荐膝骨关节炎患者服用姜黄补充剂。他说，应向患者说明有关这类补充剂益处和潜在危害的已知信息，以及仍不确定的内容。

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