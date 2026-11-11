在美国，包括威斯康星大学麦迪逊分校的达德利·莱明在内的研究人员分析了350多篇科学论文，并得出结论称，减少饮食中的蛋白质含量可能与生物学衰老减缓、代谢改善以及在某些条件下更长的寿命有关。ScienceDaily报道。

综述作者强调，这些结论并不能证明限制蛋白质可延长人类寿命。同时，对果蝇和啮齿动物的实验显示，即使不降低饮食的总体热量，减少蛋白质也能够延长寿命。在数项涉及人类的临床研究中，较低的蛋白质摄入量也与体重和体脂比例下降以及更好的空腹血糖指标相关。

FGF21激素的作用

一种可能的解释是，当饮食中蛋白质较少时，成纤维细胞生长因子21，即FGF21的水平会升高。这种激素帮助人体适应营养物质可获得性的变化，并影响能量利用、血糖调节和炎症。在小鼠中，较高的FGF21水平与更长寿命有关，尤其是在雄性小鼠中。已知限制蛋白质也会提高人类体内这种激素的水平，但这是否会对长寿产生同样的效果，目前尚未确定。

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研究人员还特别关注了氨基酸蛋氨酸、异亮氨酸和缬氨酸。这些成分摄入过多可能会激活与细胞生长相关的过程。这类过程对于发育和组织修复是必要的，但根据该综述，长期过度激活可能与肥胖、炎症和其他与年龄相关的疾病有关。

需求取决于活动水平

该综述作者达德利·莱明指出，蛋白质对肌肉生长和体力活动后恢复的益处显而易见。与此同时，对于生活方式以久坐为主的人群而言，过量摄入蛋白质可能在群体层面带来负面的健康后果。

作者强调，并不存在通用标准。孕妇、一些老年人以及经常锻炼的人可能需要更多蛋白质，因为蛋白质对于恢复和维持肌肉是必需的。研究人员认为，应根据年龄和身体活动水平对蛋白质建议进行个性化调整。

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