一项对来自澳大利亚、美国和欧洲逾2.6万名男性长期数据的系统性综述显示，最低睾酮水平与癌症死亡相对风险高出18%有关。据ScienceAlert报道，研究结果发表在《The Lancet Healthy Longevity》期刊上。

风险在最低水平时上升

科学家将睾酮水平处于范围最低五分之一的男性与指标处于最高五分之一的男性进行了比较。在考虑年龄和其他与健康有关的因素后，因肿瘤疾病死亡的较高可能性仍然存在。

根据该综述，当基线睾酮水平低于8.6 nmol/L时，癌症死亡风险开始上升。研究作者之一、西澳大利亚大学内分泌学家布·耶普指出，低睾酮可能是健康状况不佳的标志，而非癌症的直接原因。

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还考虑了其他激素

研究人员还发现与另外三种激素存在关联。二氢睾酮是一种睾酮衍生激素，其最低水平与癌症死亡相对风险高出21%有关。性激素结合球蛋白水平低与前列腺癌风险高出28%有关，而促黄体生成素水平低则与该疾病风险高出45%有关。

同时，作者没有发现睾酮水平与前列腺癌风险之间存在关联。他们强调，结果并未证明睾酮替代疗法有助于降低癌症风险。2023年一项涉及逾5000名低睾酮男性的大型随机研究同样没有记录到此类疗法导致前列腺癌风险发生显著变化。

科学家建议被发现睾酮水平低的男性就医，接受全面检查并评估其他可能的健康问题。

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