一项涵盖115项随机对照试验、涉及超过3万人的综述显示，与氟西汀相比，艾司西酞普兰、度洛西汀和阿戈美拉汀与抑郁症状持续改善的更高可能性相关。据ScienceDaily报道，这项研究发表于《The Lancet Psychiatry》。

比较结果

研究人员评估了不同抗抑郁药在帮助维持抑郁症病情改善方面的效果，以及参与者对治疗的接受度。作者将长期使用定义为服用药物至少六个月。

主要分析汇总了35项试验的结果，这些试验将一种抗抑郁药与另一种直接比较。与氟西汀相比，艾司西酞普兰、度洛西汀和阿戈美拉汀与更高的持续治疗反应可能性相关。服用艾司西酞普兰或度洛西汀的参与者退出试验的可能性也低于接受氟西汀治疗者。

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研究人员以因任何原因停止治疗的参与者比例评估药物的可接受性。同时，这一指标不一定能完全反映个人使用药物的体验。

数据局限性

作者指出，这些结果并不能据此认定某一种抗抑郁药对所有人都是最佳选择。主要分析中超过一半的研究被评估为具有较高的系统性偏倚风险。一些药物也仅在少数研究中得到考察，这使比较结果的确定性较低。

在直接比较抗抑郁药的试验中，参与者通常从治疗开始起被随访约六个月；只有六项研究持续时间更长。结论反映的是群体平均结果，无法确定哪种药物最适合某一具体个人。如果一种抗抑郁药效果良好，这项综述的结果并不是自行改变治疗的理由；开始、更改或停止治疗应与医生讨论。

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