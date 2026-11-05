在澳大利亚，安保团队负责人内森·赫克尔在最高法院表示，2023年12月从土耳其飞往悉尼的航班上，无论是他还是其他警卫，都没有用塑料扎带捆绑马苏德·扎卡里亚。扎卡里亚正寻求永久中止针对其被控两项谋杀罪的诉讼，并对其被带回澳大利亚的合法性提出质疑。

据ABC News Australia报道，曾服役于军队、并担任该航班Hart International首席承包商的赫克尔称，土耳其当局将扎卡里亚带上飞机时，他已经被塑料扎带捆绑。他表示，这些扎带后来在飞行途中被拆除。

关于航班上拘押问题的争议

扎卡里亚在飞机上是否行动受限，是其申请永久中止该案的关键问题之一。辩方质疑，非澳大利亚执法机构代表的人员是否能够在飞行期间实际将他拘押。

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扎卡里亚的律师称，Skytraders和Hart International公司非法绑架了他们的当事人。澳大利亚联邦警察为实施此次行动向这些承包商支付了100万美元。

从土耳其返回的情况

听证会开始四天后，检察官承认，当由澳大利亚联邦警察付费的承包商在伊斯坦布尔将扎卡里亚带走时，他有合法权利留在土耳其。此前，他在躲避澳大利亚执法部门一年后，遭土耳其警方在度假城市博德鲁姆拘留。

澳大利亚警员本周否认曾向土耳其施压，要求其驱逐扎卡里亚。在爱德华·马斯顿法官面前的听证会仍在继续。如果扎卡里亚的申请获准，关于其涉嫌参与2021年萨利姆和图菲克·哈姆泽遇害案的指控可能被撤销。

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