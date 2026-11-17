在克里米亚——乌克兰被侵略国俄罗斯暂时占领的一部分——俄罗斯任命的占领行政机构负责人谢尔盖·阿克肖诺夫称，刻赤大桥在不到24小时内遭到第二次袭击。据他称，周二当地时间约1时34分收到相关报告，通行也被暂停。

阿克肖诺夫还呼吁克里米亚居民和访客不要前往大桥方向，并在规划路线时考虑相关限制。

视频正在核实

据The War Zone报道，社交媒体上流传的视频据称显示大桥附近发生爆炸和火灾。其中一段视频可能显示，桥梁此前受袭的同一部分发生爆炸，且结构出现变形。

与此同时，画面质量较低，无法可靠确认其真实性及疑似袭击造成的后果。截至材料发布时，乌克兰官员尚未就第二次袭击宣称负责。

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首次袭击后的损坏

该媒体称，周一的袭击是这座大桥一年多来首次遭袭。俄罗斯电视台播出了画面，The War Zone评估认为，画面显示该通道的公路部分严重受损：公路跨径的拱结构可能遭到直接命中并发生变形。

该媒体在首次袭击后获得的卫星图像也显示，公路通道拱结构附近存在受损迹象。在主公路跨径的另一端发现了黑斑，可能是燃烧痕迹，但尚未确定其与首次袭击之间的关联。

The War Zone还指出，有证据显示受损拱结构可能偏移了4.9度。该媒体评估认为，这种损坏可能会大幅限制该跨径的安全载荷。刻赤大桥是用于在俄罗斯与暂时被占领的克里米亚之间运输人员、装备和补给的公路及铁路连接通道。

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