美国奥运赛艇奖牌得主安妮塔·德弗兰茨去世，享年74岁。国际奥林匹克委员会于周四宣布了她的死讯，未透露死因。

在奥林匹克运动中的工作

据《日本时报》报道，德弗兰茨成为首位加入国际奥委会的美国黑人女性，也是首位加入该组织的美国女性。国际奥委会主席柯丝蒂·考文垂称她是导师、朋友，也是世界各地许多人的灵感来源。

德弗兰茨曾任1984年洛杉矶奥运会组委会副主席，1986年当选国际奥委会委员。1997年，她成为该组织首位担任副主席的女性。德弗兰茨还曾在国际奥委会执行机构任职13年，并领导“女性与体育”委员会近20年。

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运动生涯

在1976年奥运会上，德弗兰茨担任美国赛艇队队长，并在女子八人单桨有舵手项目中获得铜牌。她于1952年10月4日出生，在印第安纳州印第安纳波利斯长大。她在康涅狄格学院就读期间开始练习赛艇。

这位运动员获得了1980年奥运会参赛资格，并公开批评美国抵制莫斯科奥运会。她表示，为争取让美国运动员前往莫斯科的机会而进行的斗争改变了她的一生，并使她进入国际奥委会工作。

荣誉

2025年，德弗兰茨入选美国奥林匹克和残奥委员会名人堂。今年早些时候，在米兰—科尔蒂纳冬奥会上，她在火炬传递期间将奥运圣火交给了柯丝蒂·考文垂。考文垂是首位担任国际奥委会主席的女性，她曾肯定德弗兰茨为推动全球体育界女性领导力发展所作的贡献。

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