奥马珠单抗或可减少64名α-半乳糖综合征患者的反应——News-Medical

一项涉及64名α-半乳糖综合征患者的研究显示，生物制剂奥马珠单抗可能减少过敏反应的发生频率或严重程度。相关数据在2026年美国过敏、哮喘和免疫学学会年度科学会议上公布，News-Medical报道。

治疗结果

在治疗开始前，81%的研究参与者曾出现过敏性反应这一严重过敏反应，超过半数曾需要使用肾上腺素。在接受奥马珠单抗治疗期间，没有患者因食物反应而需要使用肾上腺素。另有95%的参与者表示，反应变得更少或程度更轻。

约三分之一的患者能够重新食用部分或全部红肉产品，或其他由哺乳动物制成的产品。副作用并不常见，且大多较轻，其中包括关节疼痛的报告。两名参与者因不良事件停止治疗。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为何该综合征难以识别

α-半乳糖综合征在被孤星蜱叮咬后发生。叮咬可能引发人体对α-半乳糖的反应。α-半乳糖是一种存在于牛肉、猪肉、羊肉、部分乳制品及其他哺乳动物产品中的糖。与许多食物过敏不同，症状通常在进食数小时后才出现，因此很难确定食物与反应之间的关联。

作者还描述了一名66岁男性的病例：他在被蜱虫叮咬后，于食用红肉和饮酒数小时后出现荨麻疹、咳嗽和氧气摄入问题。血液检测发现其对α-半乳糖具有高度过敏敏感性。医生为该患者开具了用于紧急情况的肾上腺素，建议其避免食用红肉，并警告酒精可能加重反应。

关注我们在