欧洲申诉专员已就欧盟委员会任命西门子监事会主席吉姆·哈格曼·斯纳贝为工业人工智能特别特使时所采取的行动展开调查。申诉专员将审查委员会是否能够妥善识别、评估和处理实际或潜在的利益冲突，Politico Europe报道称。

公民社会组织的投诉

6月，包括透明国际和企业欧洲观察组织在内的一批非政府组织就斯纳贝的任命向欧洲申诉专员提出投诉。它们表示，他继续在西门子任职可能会使这名特使的独立性和公正性受到质疑。

欧洲申诉专员特蕾莎·安吉尼奥在致企业欧洲观察组织的一封信中指出，投诉人认为，对可能存在的利益冲突的识别、评估和处理并不恰当。他们还希望欧盟委员会撤销对斯纳贝的任命。安吉尼奥表示，审查该投诉需要研究欧盟委员会的文件，并可能与其工作人员举行会面。

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关于西门子角色的指控

吉姆·哈格曼·斯纳贝将编写一份有关人工智能基础设施、先进人工智能技术以及在工业中部署人工智能的报告。他将担任这一无薪职务至2027年3月底。

企业欧洲观察组织研究员兼活动人士布拉姆·弗兰肯表示，斯纳贝在数据中心的发展和放宽人工智能规则方面拥有直接的财务利益。由于西门子参与游说削弱欧洲人工智能法案的部分规则，这项任命也受到批评。尤其是，该公司是主张将受欧盟机械规则约束的产品排除在该法案适用范围之外的主要支持者之一。

欧盟委员会此前曾为这一任命辩护，称斯纳贝的报告将公开并可供公众监督。与此同时，委员会没有向欧洲议会议员和Politico提供查阅多份有关其任命文件的权限。

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