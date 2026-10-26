监察专员发现带走三名儿童时存在错误——澳大利亚广播公司新闻

在澳大利亚，南澳大利亚州监察专员艾米莉·斯特里克兰发现，该州儿童保护部门错误地以非正式方式改变了三名儿童的照护安排，违背了其母亲的意愿。据澳大利亚广播公司新闻报道，该机构未使用法律规定的正式权力带走儿童。

相关结论载于一份根据三起独立投诉审查结果编写的报告中。斯特里克兰称，该部门在每起案件中的做法均属于行政错误。与此同时，她指出，儿童保护工作人员是在回应对儿童安全和福祉的严重担忧。

未经母亲同意的计划

在两起案件中，该部门使用所谓的安全计划，将儿童交由另一方父母或近亲照护。这类计划通常涉及服务机构与儿童父母或监护人之间的合作和协议。

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监察专员发现，两起案件中的母亲都明确且持续地反对拟议计划。在缺乏同意的情况下，该部门本应考虑其他应对儿童风险的方式，包括根据南澳大利亚州《儿童和青少年法》正式带走儿童。

涉及婴儿的案件

在第三起案件中，该部门在没有安全计划、也未行使正式法定权力的情况下，将一名婴儿从母亲身边交由父亲照护。该服务机构对母亲的心理健康存在严重担忧。她最终不情愿地同意了拟议安排，但监察专员指出，该部门不应在未使用正式权力的情况下，为带走儿童寻求这种同意。

斯特里克兰表示，在这三起案件中，均未满足有关与父母进行实质性沟通并向其提供独立支持的内部要求。儿童保护部门代理首席执行官达里安·谢泼德-贝利表示，该机构欢迎这份报告，并已采取措施落实建议，包括更新有关使用安全计划的实践指南。

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