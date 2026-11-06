印度国有石油天然气公司（ONGC）正就接管委内瑞拉两个石油项目的运营管理进行谈判。这些协议可能使该公司获得对相关油田石油开采和销售的控制权；这些油田拖欠该公司超过5亿美元的股息，OilPrice报道。

谈判可能在六个月内完成

该公司的海外部门ONGC Videsh正在与委内瑞拉和美国当局进行谈判。ONGC首席财务官阿努帕姆·阿加瓦尔告诉分析师，讨论已进入深入阶段。该公司预计将在三至六个月内完成协议的正式签署。

ONGC目前在San Cristobal和Carabobo 1项目中拥有投资，但并非其运营商。拟议的安排规定，该公司将管理这些油田并销售在那里开采的石油，同时解决股息欠款问题。

两个项目中的股份

在San Cristobal项目中，ONGC持有40%股份，其余60%属于委内瑞拉国有石油公司PDVSA。ONGC预计将获得对该资产的完全运营管理权。

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在Carabobo 1项目中，拟议方案下的管理权将与其他投资者共享。ONGC及其他印度公司的合计持股比例为18%，另有11%属于西班牙Repsol。阿加瓦尔表示，新协议还可能使ONGC能够收购其他委内瑞拉油田的股份。偿还股息欠款的最终细节尚未达成一致。

石油行业复苏

委内瑞拉正试图复苏其石油产业，该产业长期受到投资不足和运营问题的影响。Chevron已概述了一项计划，将在五年内向委内瑞拉投资超过70亿美元；Eni和Repsol则获得了扩大的运营角色。

Rystad Energy估计，若大幅增加投资和油田服务，委内瑞拉到2028年可实现日产160万桶，到2030年可实现日产180万桶。与此同时，根据Rystad援引的Baker Hughes数据，截至8月，该国仅有两台钻机在运行，而要在2028年前支撑这一预测则需要约50台。

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