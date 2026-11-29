美国“黑色星期五”线上销售额达到创纪录的131亿美元，比去年增长11%。与此同时，实体店客流量下降，分析公司的初步数据显示，韩国先驱报》援引了这些数据。

销售增长

不计汽油和汽车，实体店和线上零售总额较上一个“黑色星期五”增长5.8%。万事达卡SpendingPulse公布了这一数据；该机构追踪包括现金在内的所有支付方式。

Adobe Analytics估计，线上购物金额超过了其预测。Salesforce则报告称，订单数量同比增长5%。该公司估计，周五全球线上销售额达到创纪录的827亿美元，其中191亿美元来自美国。

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Adobe与Salesforce估值之间的差异，归因于两者使用的数据集不同。Salesforce使用全球超过15亿消费者的购物信息，而Adobe分析的是美国零售网站超过1万亿次访问的数据。

到店购物者减少

尽管实体店仍贡献了“黑色星期五”的大部分销售额，但其客流量有所减少。根据RetailNext的初步数据，访客数量比2025年少2.9%。Sensormatic Solutions记录到，较上一个“黑色星期五”下降4.2%，不过客流量比一周前的周五高出250%。

万事达卡SpendingPulse称，线下商店支出增长3.8%，为2022年以来最大增幅。科技产品需求最大：电子产品和软件支出增长近8%。消费者还购买了服装、儿童和宠物用品以及家居用品。

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