快时尚在线零售商Shein将支付1亿美元，以和解美国联邦贸易委员会（FTC）的指控。监管机构表示，该公司在配送时间、商品评价以及部分产品中棉花的来源方面误导了消费者，Channel NewsAsia援引法庭文件报道。

有关配送和评价的指控

FTC表示，Shein宣传快速配送，但明知客户收到包裹时会延迟数天或数月，在某些情况下甚至根本没有收到包裹。根据协议，该公司还承诺不再就配送时间误导消费者，也不会屏蔽负面评价。

监管机构还称，Shein筛选掉了负面的商品评分。特别是，该公司的内部指引规定排除“极其负面”的评论，其中包括有关饰品会给皮肤染色的投诉。根据法庭文件，FTC计划将和解资金用于补偿客户。

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有关供应链的声明

FTC还对Shein有关其供应链的声明提出质疑。该公司称，标有evoluSHEIN的商品来自社会责任表现高于平均水平、且经审计评估的供应商。然而，委员会称，Shein未能提供独立审计报告来证实这一点。

此外，监管机构对面向美国市场的产品中棉花来源的说法表示怀疑，指出该公司的检测经常不准确或未得出明确结果。Shein此前表示，其面向美国的产品不使用中国棉花；美国法律禁止进口来自中国新疆地区的商品。

Shein的一名代表表示，该公司并未承认责任，也不同意FTC的部分说法。该代表称，这家零售商将继续加强消费者保护措施以及遵守法律要求的做法。

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