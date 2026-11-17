计划中的以太坊网络升级Glamsterdam可能会影响多达1.5万个智能合约的运行。这些智能合约是支持网络内金融应用和数字资产转移的自动化程序。以太坊基金会代表马里乌斯·范德韦登在一次开发者电话会议上表示，CoinDesk报道。

范德韦登估计，潜在易受影响合约中可能有数十万美元面临风险。与以太坊生态系统的规模相比，这一金额微不足道——该生态系统拥有约9000万个智能合约——但可能受到变更影响的程序数量超过了此前的估计。

操作成本变化

问题与技术提案EIP-8037和EIP-8038有关，这些提案将改变网络中数据存储和获取的付费规则。智能合约的每项操作都需要gas，即反映以太坊中计算工作量的费用。

根据EIP-8037，创建新的永久网络状态将收取单独费用。这尤其包括部署合约或向存储中添加新记录。部署新合约的成本可能从约3.2万gas升至18.36万gas，而创建新的数据存储槽位的成本可能从2万gas升至约9.792万gas。

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以太坊开发者提出这些变更，是为了在区块中操作数量增加的情况下，遏制网络数据库过快增长。与此同时，部分现有应用在创建时依赖可预测的操作成本，或为调用其他合约设定了固定的gas上限。

检查结果与测试延迟

以太坊基金会聘请外部网络安全公司检查新规则的影响。ChainSecurity代表唐吉·罗谢报告称，发现了152个问题；其中约一半与基金会的内部研究结果重合，因此共有约200个独立的潜在问题。

Dedaub分析了约2.5万个gas使用方式异常的合约，并记录了70个中等和高风险问题。其中22个此前未被以太坊基金会发现。基金会本身在与开发团队沟通期间发现了3个高严重性错误和至少25个中等严重性错误；其中大多数已经在修复中。

兼容性问题自10月以来一直推迟在公共测试网络Hoodi上对该升级进行测试。开发者将于周四再次审议这些提案，而Hoodi将继续暂停，直到错误得到修复。Glamsterdam主要升级的上线日期目前尚未确定。

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