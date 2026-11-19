联合国人口基金的一份报告称，全球每四名女性中就有一人无法拒绝与丈夫或伴侣发生性关系。《卫报》对此进行了报道。

各地区数据

在西非和中非，45%的女性无法在自己的婚姻中对性行为说“不”。在东非和南部非洲，以及阿拉伯国家，这一比例为33%。在拉丁美洲和加勒比地区，约10%的女性无法拒绝性行为。

对安哥拉、刚果民主共和国、哈萨克斯坦、马拉维、马里、尼日利亚、塔吉克斯坦和赞比亚八个国家数据的分析显示，15至19岁的女孩和年轻女性比45至49岁的女性更缺乏拒绝性行为的机会。这些数据与有关少女遭受亲密伴侣暴力比例较高的研究一致。

立法漏洞

国际人权组织Equality Now的律师让-保罗·穆伦加强调，没有自由和自愿同意的性接触构成性暴力，婚姻内也不例外。他表示，婚姻并不意味着对性关系持续或默认的同意。

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根据穆伦加2024年的报告，一些非洲国家尚未将婚内强奸定为犯罪。在七个国家，法律明确免除丈夫强奸妻子的责任；其中包括科特迪瓦、埃塞俄比亚和南苏丹。在坦桑尼亚和厄立特里亚，只有在夫妻不共同居住时，婚内强奸才被定为犯罪。

未成年人的风险

该报指出，在允许童婚且同时未将婚内强奸定为犯罪的国家，未成年人得不到充分的法律保护。在加蓬，与其绑架的儿童结婚的男子，只有在该婚姻被宣告无效后才可能被追究责任。

塞拉利昂组织A Girl At A Time的创始人阿利马图·迪莫内克内表示，在许多西非社区，性行为被视为妻子在婚姻中的义务，而女性往往不将胁迫称为强奸，并可能责怪自己。

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