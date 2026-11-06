联合国难民署的一份报告显示，近9000万难民和其他被迫流离失所者——约占全球总数的四分之三——生活在受到气候灾害显著影响的国家，France 24报道。

在土耳其举行的COP31气候大会前，联合国呼吁紧急加强对这些人的保护。该机构表示，那些因冲突、暴力或迫害而被迫离开家园的人，往往身处遭受干旱、致命洪灾和极端高温影响的地区。

气候使返回家园更加困难

联合国难民署指出，气候变化正日益阻碍为流离失所者寻找长期解决方案。上半年返回家园的难民中，超过三分之二回到了尤其容易受到气候威胁影响的国家。

在叙利亚，近400万流离失所者近期返回，当地的重建受到地下水储量减少和气候冲击的威胁。该机构提到，5月沿幼发拉底河发生的洪灾损坏了住房，并再次迫使数千人离开家园。

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自然灾害导致新的流离失所

联合国难民署表示，过去十年间，天气灾害在全球造成了超过2.55亿人次的境内流离失所——每天约7万人。该机构还警告称，到2050年，撒哈拉以南非洲国家每三个难民定居点中就可能有一个每年经历至少100天的危险高温。

该组织预测，今年异常强烈的厄尔尼诺现象可能引发新的人员流离失所。特别是，与这一现象有关的东非严重洪灾，到2026年底可能迫使索马里、肯尼亚、南苏丹和乌干达多达300万人离开家园。

联合国难民署强调，全球气候融资中只有10%流向脆弱和受冲突影响的国家，这些国家接纳了大量易受气候风险影响的流离失所者。在COP31期间，该机构计划呼吁各国政府和气候融资机构在国家气候计划和融资机制中纳入难民和流离失所者。

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