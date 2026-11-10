联合国认同和平委员会的评估，即以色列对加沙地带洪灾引发的紧急情况应对不足，并呼吁允许运入更多用于临时避难所的材料和设备。据阿纳多卢通讯社报道，联合国副发言人法尔汉·哈克作出了上述表示。

数千顶帐篷受损

哈克表示，可以向加沙运送更多临时住房，但要通过检查站运输这些物资，需要以色列当局的许可。

周末的强降雨淹没了流离失所者营地，并损坏了数千顶帐篷。联合国报告称，一名婴儿因溺水死亡。另有三名儿童和至少一名妇女因沙丘坍塌压向他们的帐篷而死亡。

据联合国人道主义事务协调厅称，超过2.6万个家庭报告其避难所或财产受损。超过15万顶帐篷位于加沙境外，正等待运送。

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呼吁允许冬季物资运入

人道主义团队正在抽水、改善排水、用沙袋加固流离失所者安置点，并发放紧急援助。同时，联合国表示，他们缺乏应对如此规模危机的设备。

和平委员会呼吁以色列立即允许运入冬季准备所需物资，并表示延误加剧了可预见的人道主义紧急情况。该委员会还呼吁巴勒斯坦组织哈马斯解除武装，并根据和平计划移交治理权力。

法尔汉·哈克还报告称，对加沙人口稠密地区的袭击仍在持续，造成新的伤亡。他说，周六前往加沙城所谓“黄线”以西一处流离失所者安置点的联合国工作人员，因附近传来一阵阵枪声而被迫躲避。联合国工作人员没有受伤。哈克重申了该组织的呼吁，即根据国际人道法保护平民。

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