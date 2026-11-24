2025年，亲密伴侣或家庭成员在全球杀害了约4.7万名妇女和女孩，平均每小时5人。联合国在国际消除对妇女暴力日到来前夕公布了这些数据，德国之声报道。

来自122个国家和地区的数据

该估算基于122个国家和地区的统计数据。每天平均有129名妇女和女孩死于亲近之人之手。这约占2025年所有蓄意杀害案件中女性和女孩受害者的60%。

非洲记录的女性杀害案件最多，为2.21万起。亚洲有1.51万名妇女和女孩遇害，美洲为7400人，欧洲为2100人，大洋洲为300人。

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减少速度仍然缓慢

联合国将女性杀害定义为因性别而蓄意杀害妇女或女孩。报告指出，全球总体凶杀率正在下降，但女性杀害案件数量下降得更慢，尤其是在美洲和欧洲。

该组织将此与妇女在获得司法公正方面面临的障碍，以及社会规范和性别刻板印象联系起来。根据UN Women的另一份报告，全球近三分之一的妇女遭受过身体或性暴力，但只有7%向警方报案。

根据UN Women和联合国毒品和犯罪问题办公室的估计，近年来被伴侣或亲属杀害的妇女和女孩人数每年在4.5万至5.1万之间波动。

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