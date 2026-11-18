联合国毒品和犯罪问题办公室代表萨里·布内在阿联酋迪拜举行的世界警察峰会上表示，随着叙利亚芬乃他林贸易衰落，甲基苯丙胺正在中东日益蔓延。据《The National》报道，犯罪集团已迅速适应地区非法毒品市场的变化。

布内表示，叙利亚冲突的结束扰乱了芬乃他林的生产，并削弱了支持其销售的网络。与此同时，甲基苯丙胺正在中东日益站稳脚跟。在巴沙尔·阿萨德政权时期，叙利亚是全球最大的芬乃他林来源地，这些药片中很大一部分面向海湾国家的消费者。

创纪录的毒品使用量

布内在演讲中发布了《2026年联合国世界毒品报告》。报告显示，2024年全球有3.31亿人使用毒品，比十年前增加34%。

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甲基苯丙胺仍是全球最大的合成毒品市场。其最大的市场位于北美、东亚和东南亚，但走私者正日益积极地将其供应到包括中东在内的新地区。布内指出，毒贩正在使路线多样化，利用较小港口、新的过境走廊和复杂技术将毒品跨境运输。

藏在绿茶包装中的氯胺酮

国际刑警组织调查支持执行主任斯蒂芬·弗赖表示，在9个国家发现了24吨氯胺酮，这些氯胺酮被藏在外观相同、看似绿茶袋的包装中。一名清洁工在韩国济州岛海滩上发现的一个包裹，促成了国际调查的启动。

弗赖表示，氯胺酮已成为国际刑警组织记录到传播速度最快的毒品。在“Lionfish-Mayag”行动中，缴获的氯胺酮数量首次超过缴获的甲基苯丙胺数量。在同一行动中，执法人员还缴获了芬太尼，据国际刑警组织估计，其数量足以造成6300万剂潜在致命剂量。

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