联合国粮食及农业组织和世界粮食计划署警告称，2026年12月至2027年5月期间，全球16个危机地区的急性粮食不安全状况可能显著恶化。阿纳多卢通讯社援引联合国机构的联合评估报道了这一消息。

新的风险热点

确定的热点数量从6月评估中的13个增至16个。名单新增了南部非洲、中美洲干旱走廊和乌干达东北部。乍得因邻国苏丹冲突造成的后果而被纳入其中。

根据这些机构的评估，苏丹、南苏丹、索马里、尼日利亚部分地区和也门最令人担忧。在16个热点中的12个，冲突和武装暴力被列为粮食不安全的主要因素。

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干旱与资金

联合国机构还警告称，到2027年1月，苏丹北达尔富尔和南科尔多凡地区的13个区域存在饥荒风险。在南部非洲，与厄尔尼诺现象相关的干旱和气温上升正威胁农业生产。

未来几个月，津巴布韦多达300万人、马拉维260万人和莫桑比克180万人可能面临高水平急性粮食不安全。2022年至2025年期间，在最令人担忧的五个热点中，粮食安全和营养人道主义项目的资金减少了62%，从51亿美元降至20亿美元。

粮农组织和世界粮食计划署呼吁紧急提供人道主义援助，并确保能够安全接触受影响人群。其联合预防行动计划旨在保护22个国家的900万人免受厄尔尼诺现象可能造成的影响。

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