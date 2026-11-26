联合国贸易和发展机构（UNCTAD）预测，2026年全球海运贸易量将不会增长。主要航运路线的中断和贸易不确定性正在影响货物流动，阿纳多卢通讯社报道，援引UNCTAD发布的2026年海运评估报告。

2025年，海运货物量增长1.9%，达到123亿吨。相比之下，2024年的增长率为3.9%。与此同时，以吨海里计量的运输需求在2026年可能增长1.5%，因为船舶将通过更长的航线以避开中断。预计集装箱运输将增长3.3%，但增速将低于2025年。

关键航线面临压力

UNCTAD表示，在美以与伊朗的战争于2月爆发后，3月初穿越霍尔木兹海峡的商船流量下降了95%。在中断发生前，平均每天有120艘船舶通过该海峡。全球约五分之一的石油供应以及大量化肥经由这一路线运输。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

部分航运公司已恢复经红海运营，但许多船舶仍选择绕行好望角的更长航线。经黑海运输的粮食供应仍易受安全风险影响，而限制措施和运输流向变化也使巴拿马运河的运营更加复杂。

运输成本上涨

更长的航程增加了燃料成本，并加剧了港口拥堵。1月至8月，集装箱运输现货运价同比上涨超过一倍，而部分航线上油轮运输原油的运价达到创纪录水平。船用燃料成本较中断前的水平上涨近80%。

该机构警告称，燃料价格持续上涨可能影响消费价格。UNCTAD评估认为，由于航运连接和进口替代选择有限，小岛屿国家和最不发达国家将承受最大压力。UNCTAD呼吁投资基础设施并采取政策措施，以提高经济体应对未来海运中断的韧性。

关注我们在