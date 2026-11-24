联合国和世界银行的一项联合评估称，在巴勒斯坦加沙，哈马斯与以色列之间的战争抹去了77年的人类发展成果。联合国副秘书长阿米娜·穆罕默德在国际声援巴勒斯坦人民日到来前夕表示，联合国新闻报道。

穆罕默德代表联合国秘书长发言时强调，巴勒斯坦人享有尊严、公正和自决的权利。她还表示，联合国谴责哈马斯于2023年10月7日发动的恐怖袭击，且任何事情都不能为对巴勒斯坦人民的集体惩罚辩护。

向加沙提供人道主义准入

穆罕默德表示，尽管加沙于2025年10月实现停火，巴勒斯坦人仍持续遭受暴力、流离失所和严酷的生活条件。她警告称，加沙已有数万人死亡，而西岸地区定居者的暴力行为正迫使家庭以创纪录的速度离开家园。

这位联合国代表呼吁确保不受阻碍地向加沙提供人道主义准入，并保护人道主义组织工作人员。她表示，援助不得被阻拦、转移或被用作讨价还价的筹码。

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她还呼吁向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供政治和财政支持，该机构提供必要服务、保护和紧急援助。

重建与政治解决方案

穆罕默德表示，重建应由巴勒斯坦人自己领导，妇女和青年必须在这一进程中发挥实质性作用。她表示，重建不仅应涵盖住房和基础设施，还应包括获得清洁水、医疗服务、教育和生计的机会，以及恢复社会联系和社区。

这位联合国代表强调，重建不能取代政治解决方案。她重申联合国支持建立两个独立主权国家——以色列和巴勒斯坦——两国沿1967年以前存在的界线毗邻而居。

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