联合国人道主义事务协调厅（OCHA）记录了在巴勒斯坦被占领的约旦河西岸发生的近200起与橄榄采收有关的袭击事件。这些事件造成了人员受伤或财产损失。据France 24报道，影响橄榄采收季的定居者袭击数量已超过2025年记录的185起。

橄榄采收季于10月15日正式开始，将持续至11月底。由于存在暴力风险，许多巴勒斯坦人提前约两周开始采收。OCHA表示，今年与橄榄采收有关的袭击已造成1人死亡、120多人受伤。超过2500棵橄榄树和幼苗遭到损坏或毁坏。

对限制进入的投诉

来自希伯伦省、真实姓名未被披露的居民奥马尔告诉France 24，自2026年6月16日起，以色列军队阻止他进入自己的橄榄园。据他称，一群定居者进入果园，用球棒击打树木，拿走了一些橄榄，并踩坏了其余的橄榄。

奥马尔还称，定居者将约200只羊带入果园，让它们从早到晚在那里吃草。他说，此后他们被禁止进入果园，对方称该地块已成为军事区。

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橄榄产业的重要性

以色列人权组织B’Tselem的发言人亚伊尔·德维尔表示，在橄榄采收期间，暴力事件每年都会加剧。据他介绍，记录在案的事件包括袭击、盗取收成以及毁坏橄榄园。

根据OCHA的估算，2019年，超过1000万棵橄榄树为8万至10万户巴勒斯坦家庭提供主要或补充收入。B’Tselem估计，橄榄产业对约旦河西岸经济的年均贡献为1.7亿美元。

OCHA还指出，2025年采收期间，对土地进入的限制、暴力、恐吓和军事命令导致巴勒斯坦经济损失了超过4600万美元的收入。以色列军队在回应France 24时表示，如发生骚乱，将采取措施追究责任人责任或驱散在场人员，且大多数协调好的橄榄采收活动均按计划进行。

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