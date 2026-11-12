联合国称1.5°C门槛将不可避免被突破——Politico Europe

在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会与会者呼吁保留将全球变暖限制在1.5°C的目标，尽管联合国表示这一门槛将不可避免地被突破。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩强调，世界正走向超过这一水平，但每一小部分摄氏度都很重要。

《巴黎协定》的目标

据Politico Europe报道，联合国上个月评估称，即使立即大幅减排，可能的最佳结果也将是升温1.8°C。理论上，在超过1.5°C水平后，可以通过大规模应用从大气中移除碳的技术回到这一水平。与此同时，温室气体排放仍在继续增加，而这类技术尚未被证明可用于大规模应用。

《巴黎气候协定》规定将升温幅度控制在2°C以下，并努力将其限制在1.5°C。马绍尔群岛总统希尔达·海内表示，对岛国而言，这一界限关系到生存，因为超过该界限意味着海岸遭破坏、洪水泛滥和土地流失。

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呼吁加强行动

科学家、波茨坦气候影响研究所所长约翰·罗克斯特伦警告称，保留1.5°C目标这一政治口号可能会造成一种错误印象，即世界正逐步且可控地迈向安全。与此同时，他不支持放弃这一目标，因为这可能促使各国接受更弱的基准，包括2°C。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示，领导人，尤其是发达国家的领导人，不能一边扩大化石燃料开采，一边宣称致力于将升温限制在1.5°C。文章指出，澳大利亚正在增加对煤炭和天然气的投资，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安提及两处新油田的启用，而英国批准了北海的一个大型天然气项目。

作为应对突破该门槛的可能措施之一，谈判代表正在考虑大幅削减甲烷排放。巴巴多斯总理米娅·莫特利表示，到2030年将甲烷排放量减少近一半，可能避免到2040年代出现近0.3°C的升温，并且每年挽救25万人的生命。

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