联合国表示，在被占领的巴勒斯坦约旦河西岸，以色列定居者的袭击以及以色列实施的出入限制，正在阻碍巴勒斯坦人安全收获橄榄。联合国代理特别协调员拉米兹·阿拉克巴罗夫与来自13个会员国的外交官一道访问杰宁，以了解橄榄收获季面临的问题以及巴勒斯坦社区长期流离失所的情况，阿纳多卢通讯社报道。

阿拉巴农民的投诉

联合国发言人斯特凡·迪雅里克表示，代表团在阿拉巴村会见了种植橄榄的农民。他说，反复发生的定居者袭击，加上以色列实施的出入限制，正在破坏粮食安全。

联合国人道主义合作伙伴正陪同橄榄采收者前往橄榄园，并提供法律援助，以对以色列实施的限制提出质疑。阿拉克巴罗夫指出，多达10万户巴勒斯坦家庭的生计依赖橄榄，但许多人无法安全收获作物。迪雅里克说，阿拉克巴罗夫还强调，针对农民的犯罪必须停止，以色列当局必须追究责任人的责任。

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杰宁难民营的流离失所居民

在卡巴提亚市的一家诊所，外交官会见了自2025年初以来一直不被以色列当局允许返回杰宁难民营的巴勒斯坦人。迪雅里克表示，他们在那里的许多房屋已被摧毁。阿拉克巴罗夫呼吁增加对人道主义组织的资金支持，并敦促以色列当局确保流离失所者安全且有尊严地返回。

巴勒斯坦反隔离墙和定居点委员会表示，在上周末的一天内记录了40起针对农民、农业用地和橄榄作物的袭击及侵犯行为。另据巴勒斯坦外交部称，位于拉马拉以东的泰贝附近，一个欧洲外交官和天主教会代表团遭到袭击。以色列陆军电台报道称，7名蒙面袭击者包围了一辆外交车辆，并砸碎了比利时领事馆车辆的车窗，而以色列军方和警方三小时内均未到达。以色列军方称该事件严重，同时表示此次访问未事先协调，且现场没有军人。

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