联合国对以色列在被占领的约旦河西岸巴勒斯坦城市希伯伦开展军事行动可能引发种族清洗表示严重关切。根据Dawn的报道，希伯伦市政府表示，由于此次行动，3,189人被迫离开家园。

袭击后的行动

此次行动是在周五发生袭击后展开的：两名巴勒斯坦武装袭击者在城市附近的一个检查站杀害了两名以色列军人。袭击者在交火中被打死。

以色列军队进入希伯伦的艾因-代尔-巴哈地区，两名袭击者此前居住在那里，并命令居民收拾物品离开家园。

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联合国代表的声明

联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克表示，此次行动导致数千名巴勒斯坦人被迫流离失所、住宅和商业设施被毁，以及居民行动自由受到限制。他表示，所采取措施的规模引发了对不正当和不成比例使用武力的严重担忧。

蒂尔克指出，封锁使许多人被限制在家中或附近街区。他还表示，以色列政府高级官员的言论表明，这些旨在恐吓的措施具有惩罚性质。这位高级专员强调，应允许流离失所者返回家园，以色列必须为非法驱逐、破坏及相关流离失所提供赔偿和补偿。

联合国秘书长的担忧

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在开罗发表讲话时表示，他对以色列在约旦河西岸的行动深感担忧。他指出，巴勒斯坦人持续遭到驱逐、被赶离土地，以及定居者暴力不断加剧。古特雷斯还强调，如果不实现巴勒斯坦人民合法的自决权，中东就不可能实现持久和平。

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