联合国叙利亚问题副特使克劳迪奥·科尔多内表示，以色列持续在叙利亚西南部开展军事行动，侵犯该国的主权和领土完整。他在联合国安理会会议上作出上述表示，据《The National》报道。

对平民的影响

科尔多内表示，以色列军方在库奈特拉省阿尔曼塔拉大坝附近以及德拉省西部瓦迪·鲁卡德的活动，引发了对居民获取水资源和农业用地的担忧。他报告称，发生了入侵、临时检查站、拘留人员、炮击、清理土地，以及农业和供水基础设施受损等情况。

联合国调查委员会在3月发布的一份报告中得出结论称，以色列军队已控制库奈特拉和德拉西部部分地区的水资源、农田和道路。该文件还记录了水利设施受损，以及居民关于缺水的报告。

苏韦达的紧张局势

科尔多内还表示，在有关以色列进一步支持当地武装团体的报道背景下，叙利亚政府已向南部苏韦达省增派部队。他评估称，该省仍处于紧张的安全和政治僵局之中。

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作为叙利亚德鲁兹人社区所在地的苏韦达，仍是美国推动叙利亚与以色列关系缓和努力面临的障碍之一。8月在约旦举行、由美国支持的谈判未能取得突破。此后，以色列扩大了在苏韦达以东叙利亚领土上的军事存在。

大马士革的立场

叙利亚常驻联合国代表易卜拉欣·奥拉比谴责以色列持续开展行动，并指责以色列领导层破坏大马士革稳定国家的努力。他呼吁恢复遵守国际法。

同一天，欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯表示，欧盟寻求恢复一项与叙利亚的合作协议，该协议于2008年原则上达成一致，但因对人权侵犯的担忧而从未得到实施。她表示，叙利亚需要投资和对政治过渡的支持。

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