在联合国安理会会议上，联合国敦促伊拉克和科威特加大努力，查明315人的下落。这些人自1990年伊拉克入侵科威特后至今仍被视为失踪人员。Anadolu Agency报道。

联合国高级代表玛丽·山下表示，三十多年来，已查明605名失踪的科威特及其他国家公民中290人的下落。在仍被寻找的315人中，308人为科威特公民。最近一次确认身份于2023年8月完成。

哈米西亚的挖掘工作

山下表示，搜寻工作包括在伊拉克可能的埋葬地点进行挖掘，其中包括该国南部。伊拉克当局已在哈米西亚地点挖掘约1.4万条沟槽，并在其他对调查具有意义的地点开展了多次实地任务。

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哈米西亚仍是优先地点：调查人员认为，那里可能有150至180名失踪科威特公民的遗骸，即约占仍被寻找人员的一半。9月，国际红十字委员会与伊拉克当局共同在该地区开展了一次实地任务。这名联合国代表希望，其结果将使尽快开展进一步挖掘成为可能。

归还档案和财产

山下还强调，入侵期间被运走的科威特财产问题尚未解决，其中包括该国国家档案。部分材料已被归还：2019年移交给科威特国家图书馆，2022年移交给新闻部，书籍和缩微胶片记录则于2025年归还。

这名联合国代表呼吁确定一项明确机制，以搜寻其余财产，并表示拟议的伊拉克-科威特联合委员会可以成为定期对话的平台。她还欢迎成立工作组以审议尚未解决的双边问题；科威特王储和伊拉克总理曾在联合国大会期间宣布成立该工作组。

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