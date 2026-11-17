在瑞士日内瓦举行的联合国简报会上，联合国人权事务办公室发言人玛尔塔·乌尔塔多表示，联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克担忧，五个欧洲国家计划在卢旺达设立移民遣返中心可能带来人权风险。该机构尚未审阅提案文本，阿纳多卢通讯社报道。

乌尔塔多表示，令人担忧的是拟议将人员从五个国家转移至与其没有实际联系的卢旺达，以及该国自身在人权领域的问题。她表示，联合国人权事务办公室随后将公布更详细的立场。

五国计划

奥地利、丹麦、德国、希腊和荷兰前一天宣布，它们正在共同研究与卢旺达达成协议、设立此类中心的可能性。它们希望达成协议，并于2027年启动首批转移。

根据各国政府联合声明，该中心可接收在这五个国家没有合法居留许可、且已被作出返回或驱逐决定的移民。各国政府表示，该机制将符合欧盟法律、卢旺达法律和国际法，包括国际人权标准。

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保障措施与以往经验

欧洲和国际法要求遵守不驱回原则：不得将人员送往可能面临迫害、酷刑或其他被禁止待遇的地方。拟议模式还引发了关于获得法律保护、独立监督，以及移民抵达卢旺达后可能发生的人权侵害责任的问题。

按照各国政府的设想，被转移人员将能够融入卢旺达社会，或自愿前往其原籍国或其他可以合法居留的国家。国际移民组织表示，应卢旺达请求，在遵守其授权和国际标准的前提下，该组织可以提供业务支持。该组织强调，不会参与强制驱逐、拘留、执法或安全职能，其援助只能在移民抵达卢旺达后开始。

出席维也纳会议的联合国难民事务高级专员巴尔哈姆·萨利赫强调，需要公正的庇护程序、人道的返回以及遵守有关难民和人权的国际法。该机构同意提供咨询，以确保这些标准得到落实。

卢旺达此前曾同意根据英国政府的一项计划接收寻求庇护者，但英国最高法院于2023年11月裁定该安排违法。法官认定，由于卢旺达庇护程序存在缺陷，有充分理由认为违反不驱回原则的风险真实存在。

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