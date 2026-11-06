联合国谴责以色列定居者在被占领的约旦河西岸杰里科附近接管巴勒斯坦人的房屋。联合国发言人斯特凡·迪雅里克表示，数十名巴勒斯坦人被迫流离失所，阿纳多卢通讯社报道。

联合国声明

迪雅里克表示，据报道，定居者使用实弹，对巴勒斯坦居民进行人身攻击，并导致数人受伤。此后，以色列军队宣布该地区为封闭军事区，导致联合国人道主义合作伙伴无法探访受影响人员。

这名发言人表示，联合国再次谴责以色列定居者的暴力行为。他还呼吁确保巴勒斯坦人能够安全获得谋生手段，并追究应对袭击负责者的责任。

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橄榄收获期间的袭击

联合国数据显示，自9月以来，在橄榄收获季期间记录了377起定居者袭击事件，造成人员伤亡或巴勒斯坦财产受损。这是自联合国人道主义事务协调厅OCHA于2006年开始记录此类事件以来的最高数字。

迪雅里克表示，一名巴勒斯坦人因一名定居者的行为死亡，另有200多人受伤。此外，超过3,850棵橄榄树和幼苗被损坏或遭到破坏。约旦河西岸8万至10万户巴勒斯坦家庭的生计依赖橄榄收成。

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